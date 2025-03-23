Pengurus Baru Demokrat, AHY Tunjuk Herman Khaeron Sebagai Sekjen, Irwan Fecho Bendum

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Periode 2025-2030. Dalam kepengurusan itu, AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekretaris Jenderal Umum dan Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.

Pengumuman itu dilaksanakan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (23/3/2025). AHY mengumumkan langsung struktur DPP dalam periode 5 tahun ke depan.

“Izinkan saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030,” kata AHY dalam sambutannya.

Berikut Daftar Pengurus DPP Partai Demokrat Periode 2025-2030:

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).