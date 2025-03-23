Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi VII DPR Dukung KSFW 2025 Jadi Event Tahunan

Abdul Malik Mubarok , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |18:05 WIB
Komisi VII DPR Dukung KSFW 2025 Jadi Event Tahunan
Komisi VII DPR Dukung KSFW 2025 Jadi Event Tahunan
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengapresiasi pelaksanaan Kendal Sharia Fashion Week (KSFW) 2025. Acara tersebut digelar di halaman Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah.

Samuel mengatakan, event yang baru pertama kali digelar di Kendal ini, agar didaftarkan. Sehingga pelaksanaan event KSFW bisa dilakukan setiap tahun. Kendal  sendiri dicanangkan sebagai Kota Industri Fashion Mode oleh Pemerintah Pusat.

"Pesan saya, agar segera mendaftarkan nama event Kendal Sharia Fashion Week ini, Pasalnya, event ini baru pertama kali digelar, sehingga agar bisa menjadi event tahunan, maka harus didaftarkan," ujarnya, Minggu (23/3/2025).

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan support pada pelaksanaan KSFW ke depannya. Pasalnya, event ini mampu mengangkat kreatifitas desainer muda Kendal.

"Untuk pelaksanaan tahun depan kami siap untuk mensupport pelaksanaan KSFW," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Guru Besar Antropologi, Universitas Diponegoro (Undip) Mujahirin Thohir. Ia mengingatkan agar pelaksanaan KSFW memiliki dampak luas secara ekonomi bagi Kota Kendal yang dikenal dengan Kota Santri.

"Yang paling penting dari acara ini tentang Safety dan Dignity untuk masyarakat Kendal. Safety secara ekonomi dan Dignity sebagai santri, karena Kendal dikenal sebagai kota santri" tutup Mujahirin.

Budayawan Paox Iben Mudhaffar mengatakan, pelaksanaan KSFW 2025 akan mengingatkan kembali kolektif Industri Fashion di Kendal.

"Saya ingat betul, Kendal pernah ada pabrik textil Texmaco di tahun 1980 an, jauh sebelumnya, di tahun 1950 an Kendal khususnya Kaliwungu dikenal sebagai sentra pasar batik. Nah, sekarang sejak berdirinya KIK ada banyak perusahaan Tekstil," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
fashion DPR DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191857//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-efEk_large.jpg
Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190922//anggota_komisi_x_dpr_ri_bonnie_triyana-vLTI_large.jpg
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/194/3190012//kuteks-8IlJ_large.jpg
7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin Stylish saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/194/3189521//bhavitha_mandava-tOUS_large.jpg
Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement