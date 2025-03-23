Komisi VII DPR Dukung KSFW 2025 Jadi Event Tahunan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengapresiasi pelaksanaan Kendal Sharia Fashion Week (KSFW) 2025. Acara tersebut digelar di halaman Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah.

Samuel mengatakan, event yang baru pertama kali digelar di Kendal ini, agar didaftarkan. Sehingga pelaksanaan event KSFW bisa dilakukan setiap tahun. Kendal sendiri dicanangkan sebagai Kota Industri Fashion Mode oleh Pemerintah Pusat.

"Pesan saya, agar segera mendaftarkan nama event Kendal Sharia Fashion Week ini, Pasalnya, event ini baru pertama kali digelar, sehingga agar bisa menjadi event tahunan, maka harus didaftarkan," ujarnya, Minggu (23/3/2025).

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan support pada pelaksanaan KSFW ke depannya. Pasalnya, event ini mampu mengangkat kreatifitas desainer muda Kendal.

"Untuk pelaksanaan tahun depan kami siap untuk mensupport pelaksanaan KSFW," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Guru Besar Antropologi, Universitas Diponegoro (Undip) Mujahirin Thohir. Ia mengingatkan agar pelaksanaan KSFW memiliki dampak luas secara ekonomi bagi Kota Kendal yang dikenal dengan Kota Santri.

"Yang paling penting dari acara ini tentang Safety dan Dignity untuk masyarakat Kendal. Safety secara ekonomi dan Dignity sebagai santri, karena Kendal dikenal sebagai kota santri" tutup Mujahirin.

Budayawan Paox Iben Mudhaffar mengatakan, pelaksanaan KSFW 2025 akan mengingatkan kembali kolektif Industri Fashion di Kendal.

"Saya ingat betul, Kendal pernah ada pabrik textil Texmaco di tahun 1980 an, jauh sebelumnya, di tahun 1950 an Kendal khususnya Kaliwungu dikenal sebagai sentra pasar batik. Nah, sekarang sejak berdirinya KIK ada banyak perusahaan Tekstil," katanya.