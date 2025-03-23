Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Selidiki Teror Kepala Babi, Bareskrim Datangi Kantor Tempo Sisir Kamera CCTV

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |18:11 WIB
Selidiki Teror Kepala Babi, Bareskrim Datangi Kantor Tempo Sisir Kamera CCTV
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: Dok Polri)
JAKARTA – Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait dugaan teror berupa peletakan kepala babi di Gedung Tempo, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret 2025.

Penyelidikan dilakukan atas dasar adanya laporan resmi terkait dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Adapun kegiatan penyidik meliputi datang ke lokasi kejadian, koordinasi serta pendataan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

“Polri telah melakukan langkah awal penyelidikan di TKP untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan, serta mengecek Closed Circuit Television (CCTV) di Pos Satuan Pengamanan Gedung Tempo” ujar Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (23/3/2025).

Ia menjelaskan, saat ini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan, dan penyidik tengah mengumpulkan bahan keterangan guna proses lanjutan.

“Rencana tindak lanjut meliputi klarifikasi terhadap saksi serta pelaksanaan kelengkapan adminitrasi syarat formil penyelidikan” tambah Trunoyudo.

Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap pelaku terror kepada jurnalis.

(Arief Setyadi )

      
