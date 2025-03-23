Muktamar XI, Hima Persis Usung Kedigdayaan Umat dan Bangsa

JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) menggelar Launching Muktamar XI, di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta. Kegiatan ini bertepatan dengan Refleksi 29 Hima Persis bertajuk "Tranformasi Hima Persis untuk Kedigdayaan Umat dan Bangsa,”.

Ketua Umum PP Hima Persis, Ilham Nurhidayatullah menyampaikan, apa yang telah mereka kerjakan selama ini bukan kerja perorangan, tapi merupakan hasil kerja tim.

“Di usia ke-29, Hima Persis memasuki masa kedewasaan, masa yang akrab dengan dinamika perjuangan, masa yang telah marasa asam garam kehidupan, sekaligus masa dengan semangat yang penuh, serta daya kreatif dan inovatif yang tinggi,” ujar Ilham, Minggu (23/3/2025).

Ia berharap, Hima Persis dapat memberikan banyak karya cipta, karya monumental, yang baik dan berguna untuk kemajuan agama dan bangsa.

“Usia Hima Persis saat ini, sama halnya dengan usia generasi milenial dan generasi Z, yang identik dengan kabaruan, kecanggihan, keterbukaan, dan kreativitas. Gerak organisasi harus senantiasa adaptif, selaras dan seirama dengan spirit perkembangan dan kemajuan zaman,” ujarnya.

Menurutnya, pada era yang serba terkoneksi, terhubung, dan semakin praktis ini, ia berharap, Hima Persis terus membangun gerakannya secara inklusif dan kolaboratif, bersama-sama dengan komponen otonom dan komponen bangsa lainnya terlibat aktif menyiapkan generasi emas Indonesia.

Selanjutnya, Ia menyampaikan, generasi Hima Persis ke depan di harapkan bisa memberikan sumbangsih terbaiknya, lewat pikiran-pikiran cemerlangnya, karya-karya hebatnya yang menjadi karya nyata mewujudkan masa dengan yang lebih baik, masa depan yang penuh kemajuan.