Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum Transparan Kasus Penembakan Polisi di TKP Sabung Ayam

Komnas HAM Dorong Penegakan Hukum Transparan Kasus Penembakan Polisi di TKP Sabung Ayam (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa penembakan tiga anggota Polri di Lampung, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di lokasi judi sabung ayam.

"Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Okezone, Minggu (23/3/2025).

Uli mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemantauan secara proaktif terkait peristiwa tersebut, dan meminta agar ada penegakkan hukum secara etik dan pidana terhadap para pelaku.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," katanya.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," sambungnya.

Di sisi lain, Uli mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung terkait peristiwa tersebut. Komnas HAM, kata Uli, juga turut berbela sungkawa atas meninggalnya tiga anggota kepolisian.

"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian," katanya.



(Angkasa Yudhistira)