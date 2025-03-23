AHY Tunjuk 7 Waketum Partai Demokrat: Ibas hingga Dede Yusuf

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan pengurus DPP Partai Demokrat Periode 2025-2030. Kini, Demokrat memiliki 7 wakil ketua umum.

Pengumuman struktur Wakil Ketua Umum itu dilaksanakan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (23/3/2025). AHY menyebut, Wakil Ketua Partai Demokrat yang pertama adalah Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

“Ada 7 wakil ketua umum. Yang pertama, Edhie Baskoro Yudhoyono," ujar AHY.

Wakil Ketua Umum selanjutnya, ada Teuku Riefky Harsya. Riefky merupakan Menteri Ekonomi Kreatif RI. "(Ketiga) Bapak Dody Hanggodo, yang juga merupakan Menteri Pekerjaan Umum," sambungnya.

Berikut Daftar 7 Wakil Ketua Umum Partai Demokrat:

- Eddy Baskoro Yudhoyono

- Teuku Riefky Harsya