HOME NEWS NASIONAL

Jelang Lebaran, Lalin Tol Belmera Mengalami Lonjakan Kendaraan

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |22:20 WIB
Jelang Lebaran, Lalin Tol Belmera Mengalami Lonjakan Kendaraan
Tol Belmera (Foto: Dok Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) mengalami peningkatan arus lalu lintas (lalin) sejak H-9 Idul Fitri 1446 H/2025 atau pada Sabtu, 22 Maret 2025 kemarin.

Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT) Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani mengatakan, berdasarkan data sebanyak 81.655 kendaraan melalui Tol Belmera atau meningkat 1,9 persen dibanding lalin kondisi normal yaitu 80.165 kendaraan. 

"Berdasarkan data tersebut, jumlah kendaraan yang menuju Kota Medan melalui Gerbang Tol (GT) Amplas sejumlah 19.738 kendaraan," katanya, Minggu (23/3/2025).

Tyas mengatakan, JNT mengimbau pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan di jalan tol untuk dapat memastikan kondisi pengemudi, dan kendaraan dalam keadaan prima serta laik jalan.

"Siapkan perbekalan selama perjalanan, seperti makanan, minuman, serta peralatan ibadah, obat-obatan pribadi, lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara penuh sebelum melakukan perjalanan, mengecek tarif tol dan mengisi saldo uang elektronik dengan cukup," katanya.

 

