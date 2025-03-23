AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dewan Pakar Partai Demokrat periode 2025-2030. Adapun struktur Dewan Pakar, baru dibentuk oleh Demokrat pada periode ini.

Pengumuman struktur Dewan Pakar itu dilaksanakan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (23/3/2025). AHY menyebut, Dewan Pakar diketuai oleh Andi Mallarangeng.

“Yang pertama Ketua Dewan Pakar, Andi Alfian Mallarangeng sekaligus sebagai pakar bidang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan,” kata AHY.

AHY juga menunjuk Rachlan Nashidik sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar. Untuk Sekretaris Dewan Pakar, AHY menunjuk anggota DPR Marwan Cik Asan.

“Wakil Ketua Dewan Pakar saudara Rachlan Nashidik, yang juga pakar bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga saudara Marwan Cik Asan Sekretaris Dewan Pakar sekaligus pakar bidang ekonomi, keuangan dan investasi," ujarnya.

Berikut daftar Dewan Pakar Partai Demokrat 2025-2030: