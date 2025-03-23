Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPOM Minta Masyarakat Setop Sebar Informasi Tak Terverifikasi

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |00:59 WIB
BPOM Minta Masyarakat Setop Sebar Informasi Tak Terverifikasi
BPOM (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluruskan informasi yang tidak akurat di berbagai media sosial mengenai PT. Ratansha Purnama Abadi, pabrik kosmetik skincare yang ditutup, dan telah diajukan ke pengadilan karena melanggar penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya selalu komitmen dalam melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh produk kosmetik yang beredar di masyarakat. BPOM memiliki prosedur evaluasi yang ketat sebelum mengeluarkan izin edar bagi setiap produk kosmetik. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, yang dapat merugikan pabrik yang telah mematuhi regulasi dan memperoleh izin edar resmi,” kata Taruna dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Kata dia, BPOM dengan tegas mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pabrik Ratansha yang dinarasikan telah diajukan ke pengadilan oleh BPOM sebanyak dua kali, namun selalu gagal adalah informasi yang sama sekali tidak benar. 

“Pabrik yang dimaksud (Ratansha) tidak teridentifikasi sebagai pabrik pemasok merkuri. Tuduhan semacam ini tidak memiliki dasar fakta dan dapat merugikan reputasi pabrik yang telah mematuhi regulasi,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPOM RI Medsos BPOM
