Srikandi Minang Rezka Oktoberia Ditunjuk AHY Jadi Wasekjen DPP Demokrat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai periode 2025-2030. Rezka Oktoberia, putri terbaik asal Luak 50 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota) ditunjuk AHY menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai berlambang bintang mercy.

"Alhamdulillah dipercayakan oleh Ketua Umum AHY sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP partai Demokrat dan mohon doa serta dukungannya," ujar Rezka Oktoberia dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, (23/3/2025).

Saat pengumuman di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (23/3/2025), AHY juga menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekjen yang baru dan jajaran pengurus Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan.

Wanita yang saat ini menjadi Wasekjen di Srikandi Demokrat pimpinan Ketua Umum Annisa Pohan Yudhoyono itu menyampaikan terima kasih kepada AHY. Sekjen di Yayasan Jantung Indonesia ini menegaskan, bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan dan AD/ART yang berlaku.

"Terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang telah memberikan amanah kepada saya untuk tugas baru, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, saya siap melaksanakan tugas ini sesuai arahan pimpinan dan sesuai AD/ART serta sesuai amanat pakta integritas," ujar anggota DPR RI periode 2019 - 2024.