JAKARTA - Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani membagikan foto dengan anak-anak Presiden RI. Foto itu, diambil Puan dalam momen perayaan putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo.

Foto tersebut, dibagikan Puan melalui akun Instagram pribadinya, @puanmaharaniri. Dalam foto pertama, nampak Didit diapit oleh Puan dan sang anak Diah Pikatan Orissa Putri Haprani alias Pinka Haprani. Terlihat, ketiganya berpose senyum.

Pada foto lainnya, Puan juga terlihat foto bersama dengan anak-anak Presiden RI terdahulu seperti, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming beserta istri Selvi Ananda. Lalu Kaesang Pangarep dan istri Erina Gudono.

Kemudian, nampak pula putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri Annisa Pohan; putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, Yenny Wahid dan putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Habibie. Nampak pula, Presiden Prabowo beserta Titiek Soeharto membersamai foto mereka.

Dalam keterangan foto tersebut, Puan juga menuliskan ucapan ulang tahun untuk Didit. Ia berdoa yang terbaik untuk putra Presiden Prabowo itu.

"Happy birthday, dearest Didit ... All the best... ????????," tulis Puan yang dikutip, Minggu (23/3/2025).



(Arief Setyadi )