INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Berdarah Elkius Kobak, Dalang Penembakan Dandim Yahukimo dan Bripda Oktovianus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |05:36 WIB
Rekam Jejak Berdarah Elkius Kobak, Dalang Penembakan Dandim Yahukimo dan Bripda Oktovianus
Rekam Jejak Berdarah Elkius Kobak, Dalang Penembakan Dandim Yahukimo dan Bripda Oktovianus
A
A
A

JAKARTA - TNI menyebut OPM Elkius Kobak merupakan dalang pembunuh tenaga pengajar di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pembunuhan itu terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025.

Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, kejadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, serta fasilitas pendidikan terbakar.

“Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar,” ujar Brigjen TNI Kristomei Sianturi.

Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

"TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM,"tegasnya.

Rekam Jejak Berdarah Elkis Kobak

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan anggotanya adalah pelaku pembunuhan anggota Polres Yahukimo, Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan tewas di pertigaan jalan sekitar ruko Block B, Jalan Papua, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 16 April 2024.

 

Telusuri berita news lainnya
