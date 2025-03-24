Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Evakuasi Korban, Jenderal Kostrad Eks Perisai Hidup Presiden Terjun ke Basis OPM Pembunuh Guru

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |12:43 WIB
Evakuasi Korban, Jenderal Kostrad Eks Perisai Hidup Presiden Terjun ke Basis OPM Pembunuh Guru
Jenderal Kostrad Eks Perisai Hidup Presiden Terjun ke Basis OPM Pembunuh Guru di Yahukimo
A
A
A

PAPUA - Pangkoops Swasembada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, turun tangan mengevakuasi korban penyerangan KKB di Anggruk Yahukimo ke RS TK II Marthen Indey. Diketahui, OPM Elkius Kobak membunuh satu orang guru kontrak.

Selain mengakibatkan satu orang meninggal dunia, OPM juga menganiaya enam orang serta membakar fasilitas Pendidikan.

Tujuh korban ini dievakuasi menggunakan Pesawat Caravan dan Pilatus dari Anggruk dan tiba di Sentani sekitar pukul 14.30 WIT.

“Bahwa proses evakuasi ini wujud tanggung jawab TNI untuk hadir dan membantu seluruh masyarakat,” ujar Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Senin (24/3/2025).

Korban penyerangan KKB tersebut diterima oleh pihak Satgas Koops Swasembada dan langsung dievakuasi dipimpin langsung Panglima Komando Operasi Swasembada Statis RI-PNG Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito.

Selanjutnya korban meninggal 1 orang dan 1 orang luka berat 4 luka ringan langsung dibawa menggunakan ambulans ke RS Marthen Indey Jayapura untuk penanganan kesehatan lebih lanjut.

Sekadar diketahui, aksi brutal yang dilakukan kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, berawal saat meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

 

Telusuri berita news lainnya
