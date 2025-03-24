Komisi III Desak Penetapan Tersangka Penembak 3 Polisi Saat Gerebek Judi Sabung Ayam di Lampung, Singgung Hati Nurani

JAKARTA - Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka dalam kasus penembakan tiga anggota Polisi saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, aparat bisa mudah mengungkap pelaku penembakan. Apalagi, kata dia, ada banyak saksi yang sangat mungkin mengetahui peristiwa itu.

“Ini sederhana kok, pasti banyak saksi kok, begitu gitu lho. Kita mendorong semua pihak yang terlibat dalam joint investigation segera tentukan tersangkanya,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Senin (24/3/2025).

Habiburokhman pun mempertanyakan hati nurani para aparat penegak hukum. "Hati nurani kita dimana sih, ada orang mati belum ada tersangka sudah berapa hari gitu lho, ya,” katanya.

Menurutnya, pengungkapan kasus pembunuhan tersebut dinilai penting, karena berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Di samping itu, ia menilai, sudah ada prajurit TNI yang sudah mengaku sebagai pelaku penembakan.