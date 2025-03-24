Resmi Dilantik, 31 Dubes LBBP RI Siap Jalankan Tugas Diplomasi

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). Dalam keterangannya usai pelantikan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Cecep Herawan menyampaikan komitmen para Dubes untuk menjalankan tugas diplomasi demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pada sore hari ini, saya bersama 31 duta besar lainnya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana, kita sudah melakukan sumpah dan janji kita untuk terus senantiasa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan semua undang-undang yang diamanatkan kepada kita selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di masing-masing negara,” ujar Cecep.

Sebagai duta besar, Cecep menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan lain memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan bangsa di negara sahabat. Sebelum menjalankan tugasnya, para Dubes juga telah mengikuti proses orientasi yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri guna menyelaraskan visi dan misi diplomasi dengan arah pembangunan nasional.

“Kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan asta citanya,” jelasnya.