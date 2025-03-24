Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Dilantik, 31 Dubes LBBP RI Siap Jalankan Tugas Diplomasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |22:13 WIB
Resmi Dilantik, 31 Dubes LBBP RI Siap Jalankan Tugas Diplomasi
Presiden Prabowo Subianto lantik 31 Dubes LBBP RI (Foto: Ist/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). Dalam keterangannya usai pelantikan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Cecep Herawan menyampaikan komitmen para Dubes untuk menjalankan tugas diplomasi demi kepentingan bangsa dan negara. 

“Pada sore hari ini, saya bersama 31 duta besar lainnya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana, kita sudah melakukan sumpah dan janji kita untuk terus senantiasa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan semua undang-undang yang diamanatkan kepada kita selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di masing-masing negara,” ujar Cecep.

Sebagai duta besar, Cecep menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan lain memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan bangsa di negara sahabat. Sebelum menjalankan tugasnya, para Dubes juga telah mengikuti proses orientasi yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri guna menyelaraskan visi dan misi diplomasi dengan arah pembangunan nasional.

“Kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan asta citanya,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165321/indroyono_soesilo-hY7u_large.jpg
Profil Indroyono Soesilo, Mantan Menko Era Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/18/3157366/dubes_ri-CQxa_large.jpg
Dubes RI untuk Kanada Temui Pahlawan Budaya, Berbagi Kisah di Perantauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153884/sukamta-ohXi_large.jpg
Komisi I DPR Pastikan 24 Calon Dubes Memenuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153607/dpr-7d4o_large.jpg
Hasil Fit and Proper Test 24 Calon Dubes Diserahkan ke Pimpinan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153188/calon_dubes_ri_untuk_belgia_siap_ajak_parlemen_lakukan_diplomasi-CJKn_large.jpg
Calon Dubes RI untuk Belgia Siap Ajak Parlemen Lakukan Diplomasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153180/calon_dubes_ri_iman_kusumo_saya_cukup_lama_tinggal_di_malaysia-EGy1_large.jpg
Calon Dubes RI Iman Kusumo: Saya Cukup Lama Tinggal di Malaysia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement