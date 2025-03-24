Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Korupsi Pertamina

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan telah memeriksa enam orang untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 - 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengatakan, keenam saksi diperiksa pada Senin (24/3/2025). Keenam saksi dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara salah satu tersangka.

Adapun keenam saksi yang diperiksa ialah BD selaku Manager Crude and Product Logistic Operation PT Kilang Pertamina Internasional; AAB selaku Head of Commercial and Operation Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd (PMD) tahun 2021.

Kemudian RW selaku VP Procurement and Asset Management PT Pertamina International Shipping; NB selaku Manager Finance PT Orbit Terminal Merak; HB selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014 dan EED selaku Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

"Adapun keenam orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk," kata Harli dalam keteranagan tertulis, Senin (24/3/2025).