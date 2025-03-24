Arus Mudik di Tol Cipali Lancar Malam Ini, Pengendara Diimbau Hati-Hati

JAKARTA - Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada H-7 Lebaran 2025 pada Senin (24/3/2025) malam terpantau lancar. Polisi pun meminta agar pemudik lebih berhati-hati saat melintasi Jalur Cipali tersebut.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 22.00 WIB, Jalan Tol Cipali, tepatnya di bekas Gerbang Utama Tol Palimanan, Kempek, Gempol, Kabupaten Cirebon terpantau arus lalu lintas ramai lancar dari arah Jalan Tol Cikarang Utama mengarah Jalan Tol Palimanan Kanci. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Tol Palimanan Kanci (Palikanci) menuju Cikarang Utama (Cikatama) juga tampak ramai lancar.

Belum begitu signifikan adanya peningkatan kendaraan dari arah Cikatama menuju Palikanci menembus ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun memang, ada perbedaan jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali yang mengarah ke Palikanci dibandingkan ke arah Jakarta.

"Bisa dilihat di Jalan Tol Cipali, Palimanan KM 188 tuk situasi arus lalin masih lancar, tapi ada perbedaan antara kendaraan yang melintas menuju Jateng daripada kendaraan yang menuju Jakarta," ujar Kapos II Pos Terpadu Ex GT Tol Palimanan KM 188, Ipda I Wayan Widia Wijaya di lokasi, Senin.

Menurut Kasubdit BPKB Sat Lantas Polresta Cirebon tersebut, perbedaan jumlah kendaraan itu terjadi sejak dua hari belakangan ini. Adapun titiknya pada sekira pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.