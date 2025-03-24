Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diingatkan KPK Kasus Korupsi di Jakarta yang Belum Selesai, Begini Reaksi Pramono

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |20:15 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku diingatkan beberapa kasus korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang belum selesai. Hal itu terjadi saat dirinya bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/3/2025). 

Pramono menegaskan, kasus-kasus tersebut terjadi saat dirinya belum menjabat. Kendati begitu, ia mengaku mempersiapkan segala sesuatunya demi tuntasnya KPK dalam mengusut kasus di daerah yang saat ini ia pimpin. 

"Memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya," ujarnya. 

Saat diminta untuk menyebutkan apa saja kasus yang belum selesai itu, Pramono enggan menjawab. "Ya kalau itu bersifat tertutup ya," ucapnya. 

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin. Pramono mengaku, kedatangannya ini untuk bertemu dengan pimpinan Lembaga Antirasuah. 

"Mau ketemu pimpinan KPK," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK. 

 

