H-7 Lebaran, Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama Meningkat 30,3 Persen

CIKAMPEK - Jasa Marga Transjawa Tol mencatat volume kenaikan arus lalu lintas menuju wilayah timur trans Jawa meningkat berdasarkan kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama. Peningkatan volume kendaraan telah terjadi sejak Jumat, 21 Maret 2025.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo menyampaikan sebanyak 112.248 kendaraan tercatat melalui Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah timur alias trans Jawa. Jumlah volume kendaraan ini sudah naik hingga 30,3 persen.

"Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 30,3% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 86.910 kendaraan," ucap Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Ria menyampaikan volume kendaraan menuju arah Jakarta yang melalui Gerbang Tol Cikampek Utama juga mengalami peningkatan. Hingga hari, Minggu (23/3) terdapat 89.659 kendaraan yang melalui Gerbang Tol Cikampek Utama dari arah trans Jawa.

"Untuk kendaraan dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 89.659 kendaraan atau naik 0,58% dari lalu lintas normal sebanyak 89.146 kendaraan,” jelas Ria.

PT Jasa Marga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada periode libur Hari Raya Idulfitri 1446 H / Lebaran 2025 di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

*1. Wilayah Jawa Tengah*

a. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-10 s.d H-8 periode libur Hari Raya Idulfitri 1446 H / Lebaran 2025, tercatat sebanyak 58.271 kendaraan atau naik 27,34% dari lalu lintas normal sebanyak 45.759 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 42.178 kendaraan atau turun 4,38% dari lalu lintas normal sebanyak 44.108 kendaraan.