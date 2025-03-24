Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-7 Lebaran, Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama Meningkat 30,3 Persen

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |20:41 WIB
H-7 Lebaran, Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama Meningkat 30,3 Persen
Volume Kendaraan Lewat Tol Cikampek Utama Meningkat Jelang Lebaran. Foto: Dok IST.
A
A
A

CIKAMPEK - Jasa Marga Transjawa Tol mencatat volume kenaikan arus lalu lintas menuju wilayah timur trans Jawa meningkat berdasarkan kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama. Peningkatan volume kendaraan telah terjadi sejak Jumat, 21 Maret 2025.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo menyampaikan sebanyak 112.248 kendaraan tercatat melalui Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah timur alias trans Jawa. Jumlah volume kendaraan ini sudah naik hingga 30,3 persen.

"Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 30,3% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 86.910 kendaraan," ucap Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Ria menyampaikan volume kendaraan menuju arah Jakarta yang melalui Gerbang Tol Cikampek Utama juga mengalami peningkatan. Hingga hari, Minggu (23/3) terdapat 89.659 kendaraan yang melalui Gerbang Tol Cikampek Utama dari arah trans Jawa.

"Untuk kendaraan dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 89.659 kendaraan atau naik 0,58% dari lalu lintas normal sebanyak 89.146 kendaraan,” jelas Ria.

PT Jasa Marga Transjawa Tol juga mencatat volume lalu lintas pada periode libur Hari Raya Idulfitri 1446 H / Lebaran 2025 di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

*1. Wilayah Jawa Tengah*
a. GT Kalikangkung
Volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-10 s.d H-8 periode libur Hari Raya Idulfitri 1446 H / Lebaran 2025, tercatat sebanyak 58.271 kendaraan atau naik 27,34% dari lalu lintas normal sebanyak 45.759 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 42.178 kendaraan atau turun 4,38% dari lalu lintas normal sebanyak 44.108 kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement