Mudik 2025, Truk Sumbu 3-5 Dilarang Lintasi Tol Cipali dari Pantura

JAKARTA - Pada H-7 Lebaran 2025 malam ini, arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali dan Jalur Pantura Jatibarang-Palimanan masih terpantau lancar dari pemudik. Petugas kepolisian sendiri telah melakukan pembatasan truk di tiap pintu masuk Tol Cipali.

Berdasarkan pantauan, pada Senin (24/3/2025) malam sekira pukul 23.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Jatibarang-Palimanan lancar dari pemudik. Para pemudik yang melintasi jalanan tersebut dari arah Indramayu atau Jakarta belum begitu ramai.

Kendaraan truk pun banyak melintasi Jalan Tol Cipali dari arah Indramayu-Jakarta menuju arah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Di pintu masuk Tol Cipali, tapatnya di kawasan Cirebon yang masuk dari kawasan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat diberikan pemberitahuan tentang pembatasan truk.

Namun, masih ada truk-truk yang bandel melintas masuk ke dalam Tol Cipali, seperti di Gerbang Tol Palimanan 3. Para truk tersebut menerobos di sela-sela pemberitahuan pembatasan truk yang dipasangi cone barier.

Arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali, tepatnya di kawasan bekas Gerbang Utama Cipali dari arah Cikampek Utama (Cikatama) menuju Palimanan-Kanci (Palikanci) tampak lancar kendaraannya. Begitu juga di arah sebaliknya.

(Arief Setyadi )