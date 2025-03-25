Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mudik 2025, Truk Sumbu 3-5 Dilarang Lintasi Tol Cipali dari Pantura

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |00:26 WIB
Mudik 2025, Truk Sumbu 3-5 Dilarang Lintasi Tol Cipali dari Pantura
Truk sumbu 3-5 dilarang lintasi Tol Cipali dari Pantura (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada H-7 Lebaran 2025 malam ini, arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali dan Jalur Pantura Jatibarang-Palimanan masih terpantau lancar dari pemudik. Petugas kepolisian sendiri telah melakukan pembatasan truk di tiap pintu masuk Tol Cipali. 

Berdasarkan pantauan, pada Senin (24/3/2025) malam sekira pukul 23.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Jatibarang-Palimanan lancar dari pemudik. Para pemudik yang melintasi jalanan tersebut dari arah Indramayu atau Jakarta belum begitu ramai.

Kendaraan truk pun banyak melintasi Jalan Tol Cipali dari arah Indramayu-Jakarta menuju arah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Di pintu masuk Tol Cipali, tapatnya di kawasan Cirebon yang masuk dari kawasan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat diberikan pemberitahuan tentang pembatasan truk.

Namun, masih ada truk-truk yang bandel melintas masuk ke dalam Tol Cipali, seperti di Gerbang Tol Palimanan 3. Para truk tersebut menerobos di sela-sela pemberitahuan pembatasan truk yang dipasangi cone barier.

Arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali, tepatnya di kawasan bekas Gerbang Utama Cipali dari arah Cikampek Utama (Cikatama) menuju Palimanan-Kanci (Palikanci) tampak lancar kendaraannya. Begitu juga di arah sebaliknya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik lebaran Tol Cipali mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement