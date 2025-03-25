Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Penguasa Singasari Curhat ke Anaknya Soal Persaingan Antar Agama

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |05:27 WIB
Ketika Penguasa Singasari Curhat ke Anaknya Soal Persaingan Antar Agama
Kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

RAJA KERTANEGARA menjadi raja terakhir di Kerajaan Singasari. Sang raja ini memang berhasil membawa Singasari menuju kejayaan hingga menguasai Semenanjung Melayu. Bahkan untuk menyukseskan program politiknya, Kertanagara mengirim pasukan khusus dengan tajuk Ekspedisi Pamalayu, dengan menaklukkan beberapa kerajaan di Semenanjung Malaya.

Ekspedisi ini memang memberikan tanda-tanda sukses di tangan Kertanagara. Apalagi pasukan Singasari memang dikerahkan maksimal menuju ke luar negeri. Namun dibalik kekuatan itu, ternyata Gayatri sang anak raja beberapa kali dicurhati ayahnya soal kekuasaannya yang di ujung tanduk.

Saat itu konon sebagaimana catatan Gayatri, muncul ada perbedaan agama di wilayah Kerajaan Singasari. Kedua agama itu yakni buddha dan Hindu Syiwa, bahkan konon saling berlomba untuk merekrut pemeluk agama baru. Earl Drake pada bukunya "Gayatri Rajapatni: Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" mengisahkan bagaimana langkah sang ayah yang dinilainya cukup kreatif.

Tetapi Gayatri sayangnya tak menjelaskan secara detail langkah kreatif apa yang diambil oleh sang ayah. Barangkali mungkin jawaban itu tentu berbeda dengan situasi yang dialami pemimpin saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
