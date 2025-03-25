Peristiwa 25 Maret: Satelit Planet Saturnus Ditemukan

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 25 Maret. Guna mengingatnya kembali, Okezone coba merangkum peristiwa-peristiwa itu, Selasa (25/3/2025):

1655 – Ditemukan Titan Satelit Alami Terbesar Planet Saturnus

Titan adalah satelit elipsoidal keenam dari Saturnus. Satelit ini sering kali digambarkan sebagai satelit yang mirip planet dan memiliki diameter yang 50 persen lebih besar dari bulan, sementara massanya 80 persen lebih besar.

Titan pertama kali ditemukan pada 1655 oleh astronom Belanda Christiaan Huygens, dan merupakan satelit kelima di tata surya yang ditemukan setelah empat satelit milik Jupiter.

1957 – Penandatanganan Persetujuan Roma

Jerman Barat, Belanda, Luxemburg, Italia, Prancis, dan Belgia menandatangani Persetujuan Roma yang mendirikan Komunitas Ekonomi Eropa.

Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community) adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada 1957.

Setelah Uni Eropa (UE) dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa (EC). Pada 2009, semua lembaga ME dilebur menjadi Uni Eropa.