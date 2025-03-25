Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mudik 2025, Jalur Gentong Arah Jawa Tengah Masih Sepi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |08:38 WIB
Mudik 2025, Jalur Gentong Arah Jawa Tengah Masih Sepi
Jalur Gentong Arah Jawa Tengah (foto: Okezone//Bintang)
A
A
A

TASIKMALAYA - Enam hari sebelum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tau H-6 lebaran 2025, arus mudik di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih landai. Belum ada peningkatan volume kendaraan ke arah Jawa Tengah pada Selasa (25/3/2025). 

Situasi itu terlihat di Jalur Gentong, tepatnya di area Letter U Gentong Tasikmalaya sekira pukul 08.00 WIB. Menurut pengamatan iNews Media Group di lokasi, para pengguna jalan tersebut masih didominasi masyarakat lokal yang bepergian. 

Sangat jarang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang berasal dari luar kota. Meskipun begitu, petugas kepolisian terus mengawasi kendaraan yang melalui Jalur Gentong, khususnya di Letter U. 

"Situasi masih landai sekali, belum ada peningkatan (volume kendaraan)," kata salah satu petugas yang berjaga di Pos Pam Letter U Gentong, Tasikmalaya. 

Halaman:
1 2
      
