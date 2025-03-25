Idul Fitri 1446 H Berpotensi Serempak pada 31 Maret 2025? Begini Prediksi BMKG dan BRIN

JAKARTA - Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi diprediksi akan berpotensi serempat jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meskipun, Kementerian Agama (Kemenag) masih akan melakukan sidang isbat atau penentuan pada 29 Maret mendatang. Namun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memiliki masing-masing prediksinya.

BMKG pun telah mengeluarkan informasi prakiraan hilal saat matahari terbenam tanggal 29 dan 30 Maret 2025 (penentu awal bulan Syawal 1446 H). Ketinggian Hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 29 Maret 2025, berkisar antara -3,29 derajat di Merauke, Papua sampai dengan -1,07 derajat di Sabang, Aceh.

“Ketinggian Hilal di Indonesia saat Matahari terbenam pada 30 Maret 2025, berkisar antara 7,96 derajat di Merauke, Papua sampai dengan 11,48 derajat di Sabang, Aceh,” tulis data BMKG dikutip Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, BMKG membeberkan data elongasi geosentris di Indonesia saat Matahari terbenam pada 29 Maret 2025, berkisar antara 1,06 derajat di Kebumen, Jawa Tengah sampai dengan 1,61 derajat di Oksibil, Papua. “Elongasi geosentris di Indonesia saat Matahari terbenam pada 30 Maret 2025, berkisar antara 13,02 derajat di Merauke, Papua sampai dengan 14,83 derajat di Sabang, Aceh,” jelasnya.