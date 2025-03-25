Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Banjir Jabodetabek Bisa Jadi Event 3 Tahunan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |09:35 WIB
BMKG Ingatkan Banjir Jabodetabek Bisa Jadi Event 3 Tahunan
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bencana Banjir besar yang melanda wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) hingga Karawang pada 3 Maret 2025, disebut-sebut menjadi banjir lima tahunan.

Namun, Plt Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita mengingatkan, banjir besar yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu bisa tak lagi menjadi event 5 tahunan, bahkan bisa 3 tahunan.

“Saat banjir kemarin di Jabodetabek dikatakan itu banjir 5 tahunan, betul artinya 5 tahun itu terjadi banjir namun hal itu tidak akan seperti itu lagi apabila kita tidak mampu mengelola lingkungan kita. Banjir 5 tahunan itu sudah tidak ada, yang tadinya banjir 5 tahunan bisa menjadi 3 tahunan,” kata Dwikorita dalam webinar dengan tajuk “Refleksi Banjir Jabodetabek: Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem, dikutip Selasa (25/3/2025).

Bahkan, kata Dwikorita, banjir yang biasanya terjadi 5 tahunan itu bisa menjadi banjir setiap tahunnya dan dianggap sebagai hal normal.

“Yang dikhawatirkan banjir yang seperti 5 tahunan dapat terjadi menjadi banjir tiap tahun sehingga muncul sebagai penormalan. Jadi jangan sampai setiap tahun ya normalnya kayak gitu, itu yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir BMKG Banjir Jabodetabek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337//gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320//gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221//bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192201//cuaca_jabodetabek-zX0b_large.jpg
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192204//warga_tewas_tertimpa_pohon_tumbang-ocl2_large.jpg
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement