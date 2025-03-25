Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Kritik Respons Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |10:41 WIB
DPR Kritik Respons Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi
Gedung DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira mengkritik Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi yang merespon teror kiriman kepala babi ke Kantor Tempo dengan mengatakan 'dimasak saja'. Ia menilai pernyataan Hasan Nasbi mencerminkan sikap yang miskin etika dan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara. 

"Respon jubir istana yang menyuruh agar kepala babi tersebut dimasak adalah arogan yang berbau penghinaan terhadap media. Tidak pantas seorang Jubir yang merepresentasikan suara istana berkata demikian," ujar Andreas dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).  

Andreas juga menganggap pernyataan Hasan Nasbi nirempati dan tak menghormati hak asasi manusia (HAM). Padahal, kata Andreas, konstitusi telah mengatur bahwa negara harus menjami hak pekerjaan yang layak bagi setiap warga.

“Konstitusi kita mengatur negara menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warganya. Layak di sini artinya termasuk dari sisi kenyamanan dan keamanan. Dan jaminan atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192042//polisi_ungkap_cara_pelaku_teror_bom_peroleh_e_mail-Er9l_large.jpg
Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191857//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-efEk_large.jpg
Lonjakan Penumpang KA di Nataru, DPR Dorong Pengembangan Stasiun Bekasi Terpadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190922//anggota_komisi_x_dpr_ri_bonnie_triyana-vLTI_large.jpg
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189889//ketua_komisi_iii_dpr_habiburokman-TZPb_large.jpg
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement