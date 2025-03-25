Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Siagakan 2 Ambulans Udara di Tol Trans Jawa, Antisipasi Situasi Genting Arus Mudik

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |11:13 WIB
JAKARTA - Ditpoludara Baharkam Polri menyiagakan dua ambulans udara di KM 29 Tol Kalikangkung untuk mengantisipasi situasi genting saat arus mudik Lebaran 2025.

"Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan operasi ketupat 2025, mudik aman keluarga nyaman," kata Kasubsatgas Poludara, Kombes Pol Agus Herli Sudiawa, Selasa (25/3/2025).

Agus mengatakan, terdapat sembilan personel dari Dokkes dan tim Poludara dalam dua Ambulans Udara yang disiagakan. Mereka terdiri dari dua tenaga medis, dua tim SAR, dan lima crew heli.

Ambulans Udara ini, kata dia, akan disiagakan di jalur mudik hingga 8 April 2025. Jika nantinya terjadi kecelakaan maupun peristiwa mendesak yang mengharuskan adanya pertolongan kepada korban, maka Ambulans Udara mampu membawa satu pasien dan satu paramedis.

"Adapun Titik lokasi sasaran evakuasi Ambulans udara, yaitu 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek yang memiliki helipad, dan 9 RSUD terdekat di jalur Pantura," katanya.

Telusuri berita news lainnya
