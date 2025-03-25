H-6 Lebaran 2025, Tol Cipali Masih Lengang Pemudik

JAKARTA - Pada H-6 Lebaran 2025, Selasa (25/3/2025) pagi, arus lalu lintas di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau ramai lancar. Namun, tampak adanya pergerakan kendaraan yang lebih ramai pada hari ini.

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 09.30 WIB hingga siang ini, pergerakan kendaraan di Jalan Tol Cipali dari arah Cikampek Utama (Cikatama) atau Jakarta menuju Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) atau Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, arus lalu lintas pun tampak lancar cenderung sepi.

Terdapat perbedaan jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dibandingkan jumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah cenderung lebih ramai.

Tak sedikit mobil-mobil pribadi tampak membawa barang-barang di atap mobil kendaraannya. Ada pula kendaraan yang menepikan kendaraannya barang sebentar untuk beristirahat dan kembali melanjutkan perjalannya sebagaimana yang ada di sekitar bekas GT Utama Cipali, Kempek, Gempol, Cirebon, Jawa Barat.

Arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali sejak dua hari lalu masih sangat lancar meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan. Hanya saja, peningkatan jumlah kendaraan masih belum begitu signifikan.

"Bisa dilihat di Jalan Tol Cipali, Palimanan KM 188 tuk situasi arus lalin masih lancar, tapi ada perbedaan antara kendaraan yang melintas menuju Jateng daripada kendaraan yang menuju Jakarta," kata Kapos II, Pos Terpadu Ex GT Tol Palimanan KM 188, Ipda I Wayan Widia Wijaya semalam.

