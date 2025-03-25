Istri Polisi yang Ditembak TNI Dicegat saat Hendak ke Jakarta Bertemu Hotman Paris

Istri Polisi yang Ditembak TNI Dicegat saat Hendak ke Jakarta Bertemu Hotman Paris (Foto : Okezone)

JAKARTA - Istri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto dicegat saat di perjalanan menuju Jakarta untuk bertemu dengan pengacara Hotman Paris Hutapea terkait kasus penggerebekan judi sabung ayam yang menewaskan suaminya pada Senin 17 Maret 2025.

“Jadi, tadi malam ibu Kapolsek dan istrinya almarhum pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun, di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi (ke rumah),” kata salah satu tim hukum Hotman Paris Hutapea, Putri Maya Nurwanti kepada wartawan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025).

Putri menjelaskan, kedua istri polisi itu dicegat di tengah jalan oleh oknum Polisi dari Polsek Waadang dengan alasan bahwa akan ada kunjungan dari Kapolri.

“Dengan alasan bahwa ada kunjungan pak Kapolri. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh anggota oknum anggota polsek waadang polres Oki Timur Sumatera Selatan,” ujar dia.

Dia menambahkan, hingga pagi tadi, rumah kedua korban dijaga ketat oleh anggota kepolisian.