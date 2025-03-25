Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Bojong Koneng

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:29 WIB
Prabowo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Bojong Koneng
Prabowo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Bojong Koneng (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membagikan ribuan paket sembako untuk warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Selasa (25/3/2025). Sejak pagi, para warga telah berkumpul dengan penuh antusias, menyambut bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari Presiden Prabowo untuk mereka. 

Meski harus menunggu dan mengantre bersama warga lain, tapi semangat mereka tidak surut. Para ibu, bapak, hingga anak-anak tampak sumringah menerima paket sembako bertuliskan "Dari Kediaman Jend. (Purn) Prabowo Subianto" tersebut, berisi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, gula, dan bahan pangan lainnya.

“Alhamdulillah dapat sembako. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak,” ujar para penerima paket sembako. 

Prabowo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Bojong Koneng (Foto: Istimewa)

Bagi mereka, sembako ini menjadi salah satu harapan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Sambil membawa beras dan tas jinjing berwarna putih yang berisi sembako, mereka tidak henti menyampaikan terima kasih serta doa kepada Presiden Prabowo atas sembako ini. 

“Bapak terima kasih, bapak terima kasih banyak. Semoga sehat terus, panjang umur,” ucap para ibu.

Di antara mereka ada juga Ibu Siti, seorang warga Desa Cijayanti yang setiap tahun mengantre untuk mendapatkan sembako untuk lebaran. Tahun lalu, Siti menuturkan bahwa Ia mendapat tas sembako yang berisi bahan makanan seperti minyak dan teh, serta perlengkapan untuk ibadah. 

“Biasa sembako. Beras, minyak, kadang mukena,” katanya sambil tersenyum kecil. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192450//prabowo-MktH_large.jpg
Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192427//prabowo-WVTg_large.jpg
Prabowo Berencana Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192404//prabowo-MdOq_large.jpg
Prabowo Kirim Helikopter Pribadi ke Mualem untuk Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192196//presiden_prabowo_subianto-uD4x_large.jpg
Prabowo Minta Progres Kampung Haji di Makkah dan Hunian Korban Bencana Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192188//presiden_prabowo_bersama_menteri_investasi_sekaligus_ceo_danantara_rosan_roeslani-rJTh_large.jpg
Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Bahas Kampung Haji dan 15.000 Hunian Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement