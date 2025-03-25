Prabowo Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Bojong Koneng

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membagikan ribuan paket sembako untuk warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Selasa (25/3/2025). Sejak pagi, para warga telah berkumpul dengan penuh antusias, menyambut bantuan yang diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari Presiden Prabowo untuk mereka.

Meski harus menunggu dan mengantre bersama warga lain, tapi semangat mereka tidak surut. Para ibu, bapak, hingga anak-anak tampak sumringah menerima paket sembako bertuliskan "Dari Kediaman Jend. (Purn) Prabowo Subianto" tersebut, berisi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, gula, dan bahan pangan lainnya.

“Alhamdulillah dapat sembako. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak,” ujar para penerima paket sembako.

Bagi mereka, sembako ini menjadi salah satu harapan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Sambil membawa beras dan tas jinjing berwarna putih yang berisi sembako, mereka tidak henti menyampaikan terima kasih serta doa kepada Presiden Prabowo atas sembako ini.

“Bapak terima kasih, bapak terima kasih banyak. Semoga sehat terus, panjang umur,” ucap para ibu.

Di antara mereka ada juga Ibu Siti, seorang warga Desa Cijayanti yang setiap tahun mengantre untuk mendapatkan sembako untuk lebaran. Tahun lalu, Siti menuturkan bahwa Ia mendapat tas sembako yang berisi bahan makanan seperti minyak dan teh, serta perlengkapan untuk ibadah.

“Biasa sembako. Beras, minyak, kadang mukena,” katanya sambil tersenyum kecil.