Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Trend Fashion Lebaran 2025, Tampil Cantik di Hari Raya Rabu 26 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:30 WIB
Saksikan Morning Zone Trend Fashion Lebaran 2025, Tampil Cantik di Hari Raya Rabu 26 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Trend Fashion Lebaran 2025, Tampil Cantik di Hari Raya
A
A
A

JAKARTA - Dari tahun ke tahun, trend baju lebaran terus berkembang. Mulai dari desain yang beragam hingga warna yang juga menjadi trend.  

Beberapa dari kamu mungkin sudah mulai memikirkan outfit seperti apa yang kira-kira akan dipakai nanti di momen spesial tersebut.

Tren oversize masih akan sangat hits di tahun 2025, termasuk untuk outfit Lebaran. Kamu bisa memadukan atasan oversize lengan panjang berbahan santai seperti kaos atau kemeja linen dengan rok lebar semata kaki bertekstur.

Selain itu, dress polos warna pastel seperti baby blue, pink, atau krem jadi pilihan tepat buat outfit Lebaran kamu. Modelnya yang simpel dan elegan sangat cocok dipakai untuk silaturahmi ke kerabat saat Lebaran.

Saksikan Morning Zone edisi Rabu 25 Maret 2025 yang akan membahas Trend Fashion Lebaran 2025, Tampil Cantik di Hari Raya, bersama narasumber Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber Lisa Fitria dan Redaktur Pelaksana Okezone.com Kemas Irawan yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129448/morning_zone-Z8Fy_large.jpg
Saksikan Morning Zone Pelecehan Seksual di Lingkaran Kampus, Bagaimana Harus Bersikap? Kamis 10 April 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126182/morning_zone-JHUL_large.jpg
Saksikan Morning Zone Mudik Aman dan Lancar di Lebaran 2025 Kamis 27 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/337/3123338/morning_zone-Hvaw_large.jpg
Saksikan Morning Zone Efek WFA dan Libur Sekolah, Mudik Bakal Lancar? Selasa 18 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122195/morning_zone-x2rp_large.jpg
Saksikan Morning Zone Hari Musik Nasional, Sengkarut Royalti Tak Kunjung Usai, Jumat 14 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/337/3121840/morning_zone-eKDF_large.jpg
Saksikan Morning Zone Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez di Argentina, Kamis 13 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121500/morning_zone-bNHf_large.jpg
Saksikan Morning Zone Badai PHK Massal Lapangan Kerja Dimana? Rabu 12 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement