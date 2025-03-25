Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Puncak Arus Mudik, Volume Kendaraan Tol Semarang-Batang Naik 30 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:01 WIB
Jelang Puncak Arus Mudik, Volume Kendaraan Tol Semarang-Batang Naik 30 Persen
Ilustrasi
A
A
A

SEMARANG - Volume kendaraan yang melintas di Tol Semarang-Batang meningkat hingga 30 persen dibandingkan kondisi normal. Kenaikan ini terpantau sejak 21 hingga 24 Maret 2025, menjelang puncak arus mudik Lebaran.

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Nasrullah, mengatakan meskipun mengalami peningkatan, kondisi lalu lintas masih tergolong kondusif. 

"Hingga saat ini sudah terlihat peningkatan seperti yang disampaikan Ibu Wali Kota. Dari tanggal 21 Maret sampai 24 Maret, volume kendaraan sudah naik 30 persen dari kondisi normal, tetapi masih landai," ujarnya saat ditemui di GT Kalikangkung, Semarang, Selasa (25/3).

Berdasarkan pemantauan data per jam, jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung masih di bawah angka 2.000 kendaraan per jam. 

"Jadi masih terkendali, belum ada lonjakan signifikan yang mengarah ke kemacetan," tambahnya.

Namun, pihaknya tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika lonjakan kendaraan terjadi dalam beberapa hari ke depan. 

"Kami sudah menyiapkan petugas tambahan, sarana, dan prasarana, tentunya bekerjasama dengan stakeholders yang ada,” kata Nasrullah.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, juga mengamati peningkatan jumlah kendaraan ini. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jasa Marga mudik lebaran mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192494//jasamarga_nusantara_tollroad_regional_division-DKyt_large.jpg
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034//ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715//gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684//dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191507//gerbang_tol_prambanan-UcYh_large.jpg
Jelang Libur Nataru, Volume Lalin di 5 Ruas Tol Nusantara Naik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement