HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Eks Presiden Brasil di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |16:20 WIB
Prabowo Bertemu Eks Presiden Brasil di Istana Merdeka
Prabowo Subianto bertemu mantan Presiden Brazil
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu eks Presiden Brasil yang kini menjabat sebagai Presiden New Development Bank (NDB) Y.M. Dilma Vana Rousseff, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, Y.M Dilma yang mengenakan setelan jas berwarna orange tiba di Istana Merdeka dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo. 

Sementara, tampak hadir juga Menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir dalam pertemuan diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Luar Negeri Sugiono, juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Y.M Dilma telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat bertemu Airlangga, Y.M Dilma berharap Indonesia bisa bergabung dengan NDB bersama dengan anggota negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa).

