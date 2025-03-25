Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jerit Keluarga Briptu Ghalib, Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Lampung: Harapan Keluarga Gantikan Ayah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:02 WIB
Jerit Keluarga Briptu Ghalib, Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Lampung: Harapan Keluarga Gantikan Ayah
Suryalina, ibu dari Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suryalina, ibu dari Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta masih sulit menerima kenyataan bahwa sang anak yang menjadi harapannya itu tewas dalam tragedi penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Lampung. Peristiwa itu terjadi pada hari yang sama dengan kematian suami Suryalina, seolah takdir membawa anak dan ayah itu pergi beriringan. Sebulan yang lalu, ia bercerita bahwa suaminya juga baru berpulang.

“Jam setengah 6, (saya) dapat kabar anak saya ditembak, anak satu satunya,” kata Suryalina saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025).

Saat mendapat kabar itu, ia sempat berharap anaknya hanya terluka. “Saya berharap anak saya yang ditembak itu bukan bagian vital, mungkin kaki atau tangan,” ujarnya. 

Usai berbuka puasa, ia bergegas menunaikan Sholat Magrib, mencoba menenangkan diri. Namun, tak lama setelah itu, kabar duka datang bahwa anaknya dalam kondisi kritis.

“Dikasih kabar anak saya kritis mau dibawa ke rumah sakit. Habis saya Sholat Magrib, dikasih kabar anak saya sudah meninggal,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, sang kakak, Fitri menyebutkan bahwa Ghalib merupakan harapan keluarga untuk menggantikan posisi sang ayah yang lebih dulu wafat.

“Padahal, adik saya itu harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya, kaku di atas meja autopsi, mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044/penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement