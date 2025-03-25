Soal Peluang Pertemuan Megawati, Prabowo, SBY dan Jokowi, Begini Kata Puan

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut para Presiden Indonesia dari mulai Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto sangat mungkin dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi.

Hal ini dikatakan Puan saat berbicara soal pertemuan anak-anak presiden saat acara ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Regowo Hediprasetyo atau Didit Hediprasetyo.

“Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Silaturahmi itu selalu akan bisa dilakukan,” kata Puan menanggapi pertanyaan pewarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Meski hingga saat ini belum ada lagi pertemuan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI dari masa ke masa, Puan menilai bukan berarti momen seperti itu tak akan terjadi di kemudian hari.

“Jadi mungkin tidak sekarang tapi Insya Allah akan terjadi,” ujarnya.