Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Peluang Pertemuan Megawati, Prabowo, SBY dan Jokowi, Begini Kata Puan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:29 WIB
Soal Peluang Pertemuan Megawati, Prabowo, SBY dan Jokowi, Begini Kata Puan
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut para Presiden Indonesia dari mulai Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto sangat mungkin dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi.

Hal ini dikatakan Puan saat berbicara soal pertemuan anak-anak presiden saat acara ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Regowo Hediprasetyo atau Didit Hediprasetyo. 

“Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Silaturahmi itu selalu akan bisa dilakukan,” kata Puan menanggapi pertanyaan pewarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Meski hingga saat ini belum ada lagi pertemuan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI dari masa ke masa, Puan menilai bukan berarti momen seperti itu tak akan terjadi di kemudian hari.

“Jadi mungkin tidak sekarang tapi Insya Allah akan terjadi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180799/megawati-S7Bg_large.jpg
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Plus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010/pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159977/megawati-x832_large.jpg
Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159710/megawati_soekarnoputri-IS2f_large.jpg
Megawati Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150219/ahmad-0G8H_large.jpg
Ahmad Muzani: Kalau Bertemu Ibu Mega, Saya pun Cium Tangannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement