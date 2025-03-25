Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati-Kantor DPRD OKU, Berikut yang Disita

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:57 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati-Kantor DPRD OKU, Berikut yang Disita
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dari puluhan lokasi tersebut, tim penyidik Lembaga Antirasuah menggeledah ruman dinas bupati hingga kantor DPRD OKU. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, penggeledahan tersebut berlangsung pada 19-24 Maret 2025.

"Hasil geledah ditemukan dan disita BBE (barang bukti elektronik) dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak 9 Proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (25/3/2025). 

Berikut daftar 21 lokasi yang digeledah KPK pada 19-24 Maret 2025:

19 Maret 2025

1. Kantor PUPR Kab. OKU

2. Komplek perkantoran Pemkab OKU (Kantor Bupati, kantor Sekda dan kantor BKAD)

3. Rumah Dinas Bupati

20 Maret 2025

1. Kantor DPRD OKU

2. Bank sumsel Babel KCP Baturaja

3. Rumah Tersangka UMI

4. Kantor Dinas Perkim

21 Maret 2025

1. Rumah Tersangka NOP

2. Rumah Tersangka MF

3. Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip

4. Rumah kepala dinas perpus dan arsip

5. Kantor Bank BCA KCP Baturaja

6. Rumah Saudara A

7. Rumah Saudara AS

22 Maret 2025

1. Rumah Saudara M

2. Rumah Tersangka F

3. Rumah Tersangka MFZ

4. Rumah Saudara RF

24 Maret 2025

1. Rumah Saudara MI

2. Rumah Saudara AT

3. Rumah Saudara I

 

