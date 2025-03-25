Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reses di Nusaniwe, Legislator Partai Perindo Rahwidin La Ode Serap Aspirasi Warga Ambon untuk Perubahan Nyata

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:48 WIB
Reses di Nusaniwe, Legislator Partai Perindo Rahwidin La Ode Serap Aspirasi Warga Ambon untuk Perubahan Nyata
Perindo Ambon
A
A
A

KOTA AMBON - Kegiatan reses dan silaturahmi anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Perindo Rahwidin La Ode terasa begitu hangat dan penuh semangat. Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 itu menjadi kesempatan bagi warga Desa Nusaniwe dan Silale, Kecamatan Nusaniwe untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di parlemen.

Berbagai harapan dan masukan disampaikan warga kepada Rahwidin yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Perindo Kota Ambon ini. "Sangat penting menjaga silaturahmi antara legislator dan pemerintah dengan masyarakat, maupun sebaliknya," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

Melalui agenda reses, pria yang dua periode duduk di DPRD Kota Ambon ini bisa lebih dekat dan mengetahui berbagai kebutuhan masyarakat di dapilnya. Acara hari itu dihadiri ratusan orang, mulai dari kelompok nelayan, ibu-ibu pengajian hingga remaja masjid.

"Reses juga bertujuan untuk mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan kepala desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang bersangkutan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat berbagai permintaan yang disampaikan warga antara lain penerangan lampu jalan, renovasi masjid dan bantuan alat pancing tonda untuk meningkatkan produktivitas para nelayan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement