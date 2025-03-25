Reses di Nusaniwe, Legislator Partai Perindo Rahwidin La Ode Serap Aspirasi Warga Ambon untuk Perubahan Nyata

KOTA AMBON - Kegiatan reses dan silaturahmi anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Perindo Rahwidin La Ode terasa begitu hangat dan penuh semangat. Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 itu menjadi kesempatan bagi warga Desa Nusaniwe dan Silale, Kecamatan Nusaniwe untuk berdialog langsung dengan wakil mereka di parlemen.

Berbagai harapan dan masukan disampaikan warga kepada Rahwidin yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Perindo Kota Ambon ini. "Sangat penting menjaga silaturahmi antara legislator dan pemerintah dengan masyarakat, maupun sebaliknya," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

Melalui agenda reses, pria yang dua periode duduk di DPRD Kota Ambon ini bisa lebih dekat dan mengetahui berbagai kebutuhan masyarakat di dapilnya. Acara hari itu dihadiri ratusan orang, mulai dari kelompok nelayan, ibu-ibu pengajian hingga remaja masjid.

"Reses juga bertujuan untuk mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan kepala desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang bersangkutan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat berbagai permintaan yang disampaikan warga antara lain penerangan lampu jalan, renovasi masjid dan bantuan alat pancing tonda untuk meningkatkan produktivitas para nelayan.