Hadiri Buka Bersama di Jakut, Kapolri Bawa Kabar Gembira untuk Buruh

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan buka puasa bersama elemen buruh di PT Cahaya Perdana Plastic (CPP) Lion Star, Jakarta Utara (Jakut), Selasa (25/3/2025).

Pada acara buka bersama dan penyerahan paket sembako itu, Sigit juga membawa kabar gembira untuk seluruh kelompok buruh. Yakni, terkait dengan rencana dibukanya lapangan pekerjaan baru.

"Dan tentunya tadi saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kabar gembira buat rekan-rekan buruh," kata Sigit.

Sigit memaparkan, kabar gembira tersebut didapatkan setelah saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya saat berkunjung ke wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Terkait dengan beberapa kunjungan dan juga pertemuan baik pada saat saya di Brebes kemudian pada saat beraudiensi dengan Duta Besar China dan juga pengurus provinsi Jateng yang berencana akan menambah dan ruang lapangan pekerjaan yang cukup besar," ujar Sigit.

"Belum ditambah program-program hilirisasi yang akan dilaksanakan di masa Bapak Presiden Prabowo yang sebentar lagi akan segera dilaunching," tambah Sigit menekankan.

Sigit menegaskan, dengan adanya hal tersebut, tentunya menimbulkan rasa optimisme terkait bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang semakin baik.