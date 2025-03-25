Naik Mobil Maung, Prabowo Tiba di GBK Nonton Indonesia vs Bahrain

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tak mau ketinggalan mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (25/3/2025). Kepala negara memasuki SUGBK melalui Pintu Plaza Barat.

Berdasarkan pantauan Inews Media Group, Prabowo dan iring-iringan tiba di kawasan SUGBK sekitar pukul 20.10 WIB. Ia tampak menggunakan kendaraan Maung berwarna putih dengan plat nomor RI 1.

Kehadiran Prabowo di Pintu Plaza Barat pun disambut teriakan para suporter di lokasi. Sebab panitia menyediakan layar besar di pintu masuk Plaza Barat bagi suporter yang tida memiliki tiket pertandingan.

Sebelum tiba di SUGBK, Prabowo lebih dulu mengunjungi Skuad Garuda di Hotel Fairmont Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo memberikan suntikan semangat jelang pertandingan.

Presiden Prabowo tiba di Hotel Fairmont pada pukul 19.05 WIB dan langsung disambut hangat oleh para pemain serta ofisial tim. Dengan penuh semangat dan keakraban, Presiden Prabowo menyalami satu per satu pemain timnas sebelum mereka naik ke bus yang akan membawa mereka menuju stadion.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kehadiran dan semangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para pemain. Erick menyebut bahwa Presiden Prabowo menitipkan pesan kepada para punggawa Garuda untuk tetap semangat dan memberikan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia.

"Presiden menyampaikan titip buat Merah Putih, kita harus jadi bangsa besar setara dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia melalui sepak bola. Presiden mengerti perjuangan berat, tetapi tentu namanya manusia kita harus berusaha maksimal karena mimpi ini adalah mimpi bangsa kita secara menyeluruh dan selamat berjuang dan kita berikan yang terbaik hari ini," ujar Erick Thohir dalam keterangannya kepada awak media.