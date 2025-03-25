Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PBNU-Polri Lepas Mudik Seru Bareng NU 2025, Fasilitasi Ribuan Warga ke Kampung Halaman

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:16 WIB

Mudik Polri dan PBNU
JAKARTA  – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melepas keberangkatan peserta Mudik Seru Bareng NU Tahun 2025, Selasa (25/3), di halaman Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Program layanan mudik gratis ini diinisiasi oleh PBNU melalui kolaborasi antara Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU, LAZISNU, LTN NU (TVNU), dan Pagar Nusa, sebagai bentuk pelayanan sosial menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Sebanyak 50 armada bus diberangkatkan untuk mengantar ribuan warga Nahdliyin dan masyarakat umum ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Setiap bus dikawal aparat kepolisian dan dikoordinasi oleh relawan yang ditugaskan.

Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh jajaran PBNU, termasuk Ketua PBNU KH Choirul Sholeh Rasyid dan Wasekjen PBNU KH Ginanjar Sya’ban, serta Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen. Hadir pula Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, mewakili Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Irjen Agus menyampaikan apresiasi atas kolaborasi NU dan Polri dalam penyelenggaraan mudik yang aman dan nyaman.

