HOME NEWS NASIONAL

Cuaca Ekstrem Mengintai, Puan Imbau Pemudik Tak Perlu Terburu-buru di Jalan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:29 WIB
Cuaca Ekstrem Mengintai, Puan Imbau Pemudik Tak Perlu Terburu-buru di Jalan
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia mengingatkan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman agar senantiasa berhati-hati. Tetap jaga kesehatan, tidak perlu terburu-buru agar selamat sampai tujuan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan pergi atau pulang mudik, kami mengimbau untuk selalu menjaga kesehatannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

“Hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Pastikan fisik dalam kondisi sehat. Jangan lupa juga asupan makanan dan istirahat yang cukup selama di perjalanan,” imbuhnya.

Apalagi, saat ini sebagian wilayah Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem. Sehingga, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama dalam perjalanan.

“Semoga sampai di kampung halamannya dengan selamat dan kembali dari kampung halamannya juga selamat,” ujar Puan.

Puan berharap masyarakat dapat menikmati silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga di momen Idul Fitri dalam suasana gembira. Puan juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bisa tetap mengawal dan menjaga keselamatan para pemudik selama perjalanan.

“Dan menyiapkan seluruh kebutuhan, rest area, dan lain-lain sebagainya selama perjalanan di arus mudik ini,” ujarnya.

“Sehingga memang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemudik memang terjaga dan tersedia,” imbuhnya.

 

