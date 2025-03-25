Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

One Way di GT Cikatama Dimulai Jika Volume Kendaraan Melintas Capai 6.200 Kendaraan dalam Satu Jam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |22:28 WIB
One Way di GT Cikatama Dimulai Jika Volume Kendaraan Melintas Capai 6.200 Kendaraan dalam Satu Jam
Kakorlantas
A
A
A

CIKAMPEK - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dari KM70 Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) selama masa mudik lebaran. Polisi akan mengaktifkan skema lalu lintas itu jika volume kendaraan yang melintas mencapai 6.200 per jamnya.

"Skenarionya akan ada contraflow (lawan arus) dulu di KM47, setelah itu nanti apabila di KM70 sudah 6.200 (kendaraan) dalam satu jam berturut-turut, maka (diterapkan) one way nasional," ucap Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, di GT Cikatama, Selasa (25/3/2025).

Agus menyebut volume lalu lintas itu akan tercapai di puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 mendatang. Meski demikian, ia menyebut skema lalu lintas akan tetap dilakukan situasional.

"Rencana kami persiapkan tanggal 28 (Maret 2025) H-3 (Idulfitri) diperkirakan nanti arus puncak," ucap dia.

Hingga saat ini, volume lalu lintas menurutnya masih normal dan lengang. Meski demikian, Agus menyebut tren kenaikan volume kendaraan meningkat jika dibandingkan periode lebaran tahun lalu.

"Nanti traffic countingnya bisa dipadukan ya, yang jelas kalau H-10 itu ada kenaikan 35%. Terus h-9 itu ada kenaikan 22% terus seluruhnya tiga hari yang menuju ke Jawa itu hampir kurang lebih 30%," tutupnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
mudik lebaran mudik One Way
