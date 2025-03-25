Lepas Peserta Mudik Gratis Kemenag, Menag: Upaya Nyata Pemerintah Beri Layanan yang Nyaman dan Aman

Lepas Peserta Mudik Gratis Kemenag, Menag: Upaya Nyata Pemerintah Beri Layanan yang Nyaman dan Aman

JAKARTA - Kementerian Agama RI menggelar pelepasan Mudik Gratis Kemenag 1446 H/2025 M di lapangan Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan Kemenag yang mengusung tema nasional "Ramadan Menyenangkan dan Menenangkan".

Sebanyak 739 pemudik diberangkatkan menggunakan 16 bus dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan anak yatim dan pembagian sembako.

Program Mudik Gratis Kemenag ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan dan hasil kerjasama dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta mitra kerja dari berbagai lembaga keuangan.

"Program mudik ini merupakan upaya nyata fasilitasi pemerintah memberikan layanan mudik yang nyaman dan aman kepada masyarakat. Alhamdulillah, animo masyarakat sangat tinggi," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, Selasa (25/3/2025).

"Pada momentum Ramadan tahun ini, Kementerian Agama banyak menginisiasi program yang selain sebagai syiar juga didesain relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam," tambah Menteri Agama.

Dalam kesempatan itu, Kemenag juga membagikan 1.350 boks takjil puasa yang berasal dari seluruh unit Eselon I, Pusbimdik Khonghucu, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag. Pembagian takjil ini tidak hanya melibatkan umat Islam, tetapi juga umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, menunjukkan resonansi sukacita Ramadan dari dan untuk semua.

Selain itu, Kemenag telah mendistribusikan 100 ton kurma hibah dari Pemerintah Arab Saudi ke berbagai lembaga, masjid, dan entitas masyarakat lainnya.

Kemenag juga menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh masjid, khususnya yang berada di jalur mudik, untuk tetap buka dan memberikan layanan kepada pemudik. "Ramadan memberikan resonansi sukacita dari dan untuk semua," ujar Menteri Agama.

Menag Nasaruddin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja dan pihak yang telah berpartisipasi dalam suksesnya program Ramadan Kemenag. Ia juga mengucapkan selamat jalan kepada para pemudik dan selamat Hari Raya Idul Fitri.

"Bagi umat Islam yang akan mudik, kami mengucapkan selamat jalan, semoga lancar dan aman dalam perjalanan menuju kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan. Salam hangat untuk keluarga," ucap Menag Nasaruddin.