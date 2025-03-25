Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bedah Kitab Hasyim Asy'ari, Cak Imin: PKB Satu-satunya Partai Miliki Pijakan Ideologis

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |22:54 WIB
Bedah Kitab Hasyim Asy'ari, Cak Imin: PKB Satu-satunya Partai Miliki Pijakan Ideologis
PKB
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakhiri kajian kitab Arrisalah Jami'atul Maqasid karya Hadratusyeikh KH. Hasyim Asy'ari dengan menghadirkan pembalah Mustasyar PBNU, KH. Said Aqil Siroj di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025) sore menjelang berbuka puasa.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan itu merupakan tradisi pesantren yang terus di jaga. Ia menilai hanya PKB partai yang memiliki pijakan ideologis.

"Ini bagian dari tradisi pesantren yang terus dijaga. Karena PKB ini partai politik berbasis khazanah kultur dan ilmu-ilmu ahlus sunnah wal jamaah, ilmu-ilmu mahlukatul ulama kaya dengan doktrin, nilai ajaran tradisi, karena itu mungkin ya satu-satunya partai yang memiliki pijakan ideologis, tataran nilai-nilai dan dogma yang lengkap," ujar Cak Imin.

Cak Imin berharap kegiatan kajian serupa dapat digelar satu bulan sekali di Kantor DPP PKB sehingga tidak setahun sekali saat momen Bulan Suci Ramadan saja.

"Saya berharap Gus Yusuf sebagai koordinator memperbanyak lagi kajian-kajian kitab karya-karya Mbah Hashim Asyari. Tadi disepakati minimal satu bulan sekali di kantor ini," ucapnya.

Sementara itu, Kiai Said Aqil mengkaji pasal ketujuh dari kita Arrisalah Jami'atul Maqasid yang membahas tasawuf. Menurutnya tasawuf bukan akhlakul karimah. 

"Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Hormat tamu, hormat tetangga itu akhlakul karimah, tapi bukan tasawuf. Tasawuf juga bukan ilmu hikmah. Orang di pedang tidak mempan, orang bisa menghilang, orang paham bahasa binatang itu bukan tasawuf," ujar Said Aqil.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hasyim Asyari cak imin PKB
