HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Ini Daftarnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |23:20 WIB
Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Ini Daftarnya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kejagung memeriksa 8 orang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 - 2023.

"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 orang saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar dalam keterangan, Selasa (25/3/2025).

Adapun, pemeriksaan 8 saksi ini berkaitan dengan salah satu tersangka berinisial YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping. Harli mengatakan, pemeriksaan itu ditujukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Berikut delapan orang saksi yang diperiksa: 

Korupsi Migas Kejagung Pertamina
