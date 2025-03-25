Bareskrim Usut Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, DPR: Jaga Kebebasan Pers!

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus teror ke kantor Tempo beberapa waktu lalu. Teror tersebut berupa kepala babi dan bangkai tikus yang dikirimkan untuk jurnalis Tempo.

Rudianto Lallo menyatakan, langkah Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo ini menjadi penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara, termasuk pers.

“Penuntasan kasus teror di kantor Tempo menjadi poin penting untuk menunjukkan kalau kebebasan pers masih terjaga di Indonesia. Karena pentingnya hal ini, kami mendukung Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus ini,” kata Rudianto Lallo, Selasa (25/3/2025).

Kapoksi Fraksi NasDem di Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa kepolisian dituntut serius mengungkap siapa dalang di balik aksi teror ini.

“Kalau teror ini tidak dituntaskan, maka potensi terjadinya teror, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap pers dan masyarakat sipil yang kritis bisa berulang,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan teror kepala babi tersebut.