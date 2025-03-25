Ngaku Anggota Ormas, Pria Ini Minta THR ke Tukang Cukur

JAKARTA - Seorang pria yang mengklaim sebagai anggota organisasi masyarakat (ormas) meminta uang sebagai bentuk "THR lebaran" pada seorang tukang cukur di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal itu diketahui dari sebuah postingan video di akun Instagram @jakarta.viral. Berdasarkan video itu, nampak seorang pria dengan kenakan kaos dan topi bewarna oranye mendatangani kios tukang cukur.

Pria itu hendak meminta THR ke tukang cukur. Lantas, tukang cukurpun bertanya peruntukan THR tersebut.

"THR ketupat lebaran," timpal pria yang klaim sebagai anggota ormas.

Kemudian, tukang cukur pun enggan memberikan THR tersebut. Lantas, pria itu berjalan keluar untuk meminta uang THR ke kios lain di sana.

Dalam keterangan itu, kejadian pemalakan ini terekam kamera di tempat usaha tukang cukup pada Senin (24/3/2025) siang. Korban pun mengungkapkan bahwa aksi ini bukan pertama kali terjadi.