Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan 4 Kendaraan di Jalan Raya Bogor, Remaja 15 Tahun Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |05:49 WIB
Kecelakaan 4 Kendaraan di Jalan Raya Bogor, Remaja 15 Tahun Tewas
Kecelakaan Lalu Lintas di Bogor (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Senin 24 Maret 2025. Sebelum kecelakaan, terdapat motor yang tidak diketahui (melarikan diri) melawan arus di bahu kanan jalan dari arah Ciawi menuju Sukabumi.

"Kondisi jalan lurus dan menurun panjang," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Di lokasi, datang motor Honda Beat yang dikendarai AAR (15) hendak mendahului truk dari sebelah kiri jalan. Di situ, terjadi tabrakan antara pemotor Honda Beat dengan pemotor yang sedang melawan arah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191272//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-Tfgo_large.jpg
Kecelakaan Bus Tol Krapyak Semarang, Polda Jateng Dirikan Posko DVI di RS Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191268//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-RBvy_large.jpg
Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191265//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-laYt_large.jpg
Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Krapyak Ternyata Sopir Cadangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191227//petugas_evakuasi_korban_kecelakaan_di_tol_krapyak_semarang-KvSV_large.jpg
Ini Penampakan Evakuasi Korban Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191216//bus_terguling_di_exit_tol_krapyak_semarang-Zi5J_large.png
Breaking News! Bus Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang, 15 Penumpang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement