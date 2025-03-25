Kecelakaan 4 Kendaraan di Jalan Raya Bogor, Remaja 15 Tahun Tewas

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Senin 24 Maret 2025. Sebelum kecelakaan, terdapat motor yang tidak diketahui (melarikan diri) melawan arus di bahu kanan jalan dari arah Ciawi menuju Sukabumi.

"Kondisi jalan lurus dan menurun panjang," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Di lokasi, datang motor Honda Beat yang dikendarai AAR (15) hendak mendahului truk dari sebelah kiri jalan. Di situ, terjadi tabrakan antara pemotor Honda Beat dengan pemotor yang sedang melawan arah.