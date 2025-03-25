Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Tegaskan Sudah Beri Lampu Hijau Soal Wacana Uji Coba Transjabodetabek 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |07:05 WIB
Pramono Tegaskan Sudah Beri Lampu Hijau Soal Wacana Uji Coba Transjabodetabek 
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan telah memberi persetujuan atau 'lampu hijau' perihal wacana uji coba Transjabodetabek ke wilayah penyangga Jakarta. Ia menyebut saat ini transportasi menuju kota/kabupaten penyangga Jakarta yang masih Ibukota belum berjalan dengan baik.

"Nanti biar Pak Dishub yang menyampaikan tapi kemarin saya sudah memberikan persetujuan intinya adalah memang penghubung ke daerah-daerah penyangga yang selama ini belum berjalan dengan baik," ucap Pramono.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memulai kajian empat rute baru Transjabodetabek sebagai upaya perluasan Transjakarta ke kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Nantinya Dishub DKI akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait empat rute baru yang akan dilayani.

"Ya, memang kami saat ini sedang melakukan kajian tentu sebagaimana ketahui untuk rute Trans Jabodetabek, nantinya akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kami sudah melakukan koordinasi, ada identifikasi awal 4 rute yang nantinya akan dilayani," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Syafrin mengatakan nantinya rute dari arah Vida Bekasi dan Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor akan menuju halte sentral Cawang, Jakarta Timur. Menurutnya saat ini tengah dalam proses uji coba dan evaluasi rute yang akan dilintasi Transjabodetabek.
 
"Yang pertama dari wilayah timur itu nanti ada Vida Bekasi-Cawang. Berikutnya di selatan akan ada layanan dari Kota Wisata-Cawang. Yang ketiga itu nanti di barat ada Alam Sutera-Blok M dan Binong-Grogol," ucapnya.
 
"Kita harapkan dengan 4 ini nantinya akan ditindaklanjuti. Kita akan melakukan uji coba dan evaluasi untuk kemudian didetailkan dalam tataran implementasi," tambahnya.
 

(Awaludin)

      
