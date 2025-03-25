Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.575 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain di GBK Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |06:45 WIB
2.575 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain di GBK Hari Ini
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, hari ini. Sebanyak 2.575 personel gabungan disiapkan.

“Pelibatan personelnya ada 2.575, terdiri dari anggota Polda itu ada 2.045, kemudian anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan beberapa ada dari Polres Jakarta Selatan itu total ada 241. Kemudian dari rekan rekan jajaran Kodam Jaya, dari Mabes Polri dan juga personel Pemda ada 269 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

“Kemudian ada steward yang akan melakukan pengamanan itu ada 703 personel,” sambung dia.

Untuk rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK, Ade Ary menerangkan hal itu akan dilakukan bersifat situasional. Dia pun meminta masyarakat yang akan melakukan aktivitas sekitar GBK untuk mencari alternatif jalan lain agar terhindar kemacetan.

"Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dilihat dari situasi perkembangan di lapangan," ujar Ade Ary.

 

